متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمى للعصا البيضاء

كفر الشيخ- محمد سليمان

يحتفل متحف آثار كفر الشيخ، باليوم العالمي للعصا البيضاء، والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على حق مهم من حقوق المكفوفين وهي العصا البيضاء، علاوة على زيادة الوعي بأهميتها لكل كفيف أو ضعيف بصر، وكذلك تشجيع المكفوفين على استخدامها للتغلب على التحديات اليومية، وممارسة نشاطاتهم بأنفسهم فهي تساعد على سهولة التحرك والانتقال والاستقلال بالنفس، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

ويسعى المتحف لتطوير خدماته التي يقدمها، لراحة المكفوفين وضعاف البصر، والعمل على توفير الوسائل المختلفة التي تساعد الكفيف على سهولة الحركة داخل المتحف باستخدام العصا البيضاء، وكذلك الاستمتاع بالشرح من خلال توفير البطاقات الشارحة بطريقة برايل والأقلام الصوتية بالعديد من المتاحف، كما تهتم المتاحف بتقديم أنشطة خاصة بهم ومشاركتهم الفعالة في مختلف الفعاليات.

يذكر أن متحف آثار مدينة كفر الشيخ ينظم العديد من الفعاليات، سواء لطلاب المدارس أو الجامعات، بهدف التعرف على آثار الأجداد، وكذلك شرح مفصل للحضارة الفرعونية الشاهدة حتى يومنا هذا على حضارة الفراعنة القدماء.

وجرى افتتاح المتحف في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.