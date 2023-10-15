تعرف على إجراءات الحصول على ترخيص دار مسنين في الغربية

الغربية محمد طارق

تقدم مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة الغربية، برئاسة أحمد عبد المتجلي وكيل الوزارة، العديد من الخدمات والتي تختص بتنوعها من معاشات تكافل وكرامة ودار الأيتام والمسنين والمغتربين والمغتربات، وكذا تراخيص الدار المختلفة.

وفي هذا الصدد ينشر "اليوم السابع" إجراءات الحصول علي ترخيص دار مسنين والتي من أهم شروطها الآتي "أن يتمتع المتقدم بالجنسية المصرية، توافر شقة أو عقار مستقل ويفضل أن يكون في الأدوار الأولي، عدم وجود دور مسنين كافية في المنطقة المراد الترخيص فيها".

وأشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل الوزارة، ألي أن إجراءات الحصول علي الخدمة هي "تقديم طلب للإدارة الاجتماعية التابع لها السكن، إجراء بحث إجتماعي من قبل الإدارة الإجتماعية، عرض الطلب علي اللجنة العمومية بالجمعية بحضور ممثل من وزارة التضامن الاجتماعي للبت بالموافقة من عدمه".

وأوضح أن المستندات التي تقدم، طلب من الجمعية المشهرة لدي وزارة التضامن موجه لمدير عام الإدارة التابع لها المقر المراد ترخيصه، صورة محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي الترخيص، عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقاري، موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان، تقرير الاستشاري الهندسي بالحي، صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.