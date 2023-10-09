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"تضامن كفر الشيخ": مسح ميدانى للمنشآت لتنفيذ التعداد الاقتصادى السادس

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:27 م
"تضامن كفر الشيخ": مسح ميدانى للمنشآت لتنفيذ التعداد الاقتصادى السادس وكيل التضامن ومدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد مديرية التضامن الإجتماعي بكفر الشيخ، مسحا ميدانيا للمنشآت لتنفيذ التعداد الاقتصادى السادس 2023-2024، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، والعميد حماده رزق شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم الوجه البحرى، بحضور السيد مخيمر، مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجى.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إن الهدف من المسح الميدانى للمنشآت، توفير صورة كاملة ومعلومات عن الأنشطة بالجمعيات الأهلية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن المدخلات والمخرجات لكل نشاط، وتوفير بيانات عن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضافت جلاله، أنه يتطلب تنفيذ التعداد الاقتصادى مقابلة القائمين على المشروعات فى الجمعيات الاهلية، لاستيفاء البيانات المطلوبة ليستفيد منها المخططين وصناع القرار فى رسم السياسات واتخاذ القرار، موجهة بضرورة التزام الجمعيات الأهلية بتقديم العون الكامل والمساعدة المطلوبة لتسهيل مهمة مندوبى الجهاز فى استيفاء البيانات المطلوبة خلال الفترة المذكورة، والتعاون التام فى هذا المشروع الوطنى الهام، لتوفير بيانات ونتائج لمتخذى القرار لخدمة أهداف التنمية المستدامة والتخطيط القومى لما فيه صالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم.

 


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تضامن اجتماعي

جمعيات أهلية

تعداد اقتصادى

تخطيط قومي



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