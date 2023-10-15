الطب البيطرى بالأقصر يقود حملات مكثفة على الأسواق الأسبوعية لتحصين الماشية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، لتنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل الأسواق والأماكن المحيطة بها، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف مدير بيطرى الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تستمر المديرية فى دورها للرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز الأقصر، حيث إنه فى سوق إسنا تشكلت اللجنة الطبية البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والتى تكونت من كلا من الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور حسين بكر رئيس الوحدة البيطرية بالعضايمة، والدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا، والدكتور حسين البدري رئيس الوحدة البيطرية بالغريرة، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية وتنفيذ أعمال التقصى النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، إنه قامت اللجنة فى سوق إسنا بأعمال توعية مربي وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية كمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وكذلك التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

أما فى سوق الأقصر للماشية، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور ياسر محمود، والدكتور شادى زكريا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، وفى سوق أرمنت للماشية تشكلت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، وتم تنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.