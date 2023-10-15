اليوم السابع
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الرئيس التونسى: الحق الفلسطينى لن يضيع أبدا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:38 م
الرئيس التونسى: الحق الفلسطينى لن يضيع أبدا قيس سعيد
أ ش أ

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 قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن الحق الفلسطينى لن يضيع أبدا، مجددا تضامنه ودعمه للشعب الفلسطينى أمام تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وأضاف خلال الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الجلاء فى تونس اليوم /الأحد/ أنه بهذه المناسبة: ''سنعمل على أن تستقل فلسطين وأن تتمكن من إجلاء هؤلاء الذين يقتّلون كل يوم أبناء شعبنا فى فلسطين''.


وشدد قيس سعيد على أن تونس ستظل مرفوعة الراية فى كل مكان ليعتز بها كل تونسي، مشيرا إلى أن بلاده لن تنسى أجيالا من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم مخلصين للوطن.


وأكد الرئيس التونسى ضروة تطهير الوطن من الذين تنكروا للشهداء ومن أجل تحقيق استقلال تونس


وتحيى تونس فى 15 أكتوبر من كل عام ذكرى الجلاء وهو تاريخ إجلاء آخر جندى فرنسى عن الأراضى التونسية عام 1963.







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