اليوم السابع
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الخارجية الفرنسية: مقتل 19 فرنسيا بسبب هجمات طوفان الأقصى فى إسرائيل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:35 م
الخارجية الفرنسية: مقتل 19 فرنسيا بسبب هجمات طوفان الأقصى فى إسرائيل كاترين كولونا
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، فى ختام زيارتها اليوم /الأحد/ إلى إسرائيل، أن حصيلة الضحايا الفرنسيين الذين قتلوا فى الهجمات التى استهدفت إسرائيل السبت الماضى، ارتفعت إلى 19 فرنسيا، مضيفة أنه ليس لديها أخبار مؤكدة عن 13 فرنسيا آخرين، وربما يكون بعضهم محتجزين كرهائن

وقالت كولونا، من مطار تل أبيب فى ختام زيارتها إلى إسرائيل، إن زيارتها اليوم تأتى "لإظهار تضامن فرنسا الكامل مع إسرائيل والشعب الإسرائيلي".


وتابعت: "نطالب بالإفراج عن جميع الرهائن فورا ودون شرط، ودون ابتزاز"، موضحة أن الأجهزة الفرنسية تعمل بشكل نشط وتحشد كل قواها وعلى اتصال وثيق مع السلطات الإسرائيلية لتحديد موقع الرعايا الفرنسيين، الذين ربما يكونوا محتجزين كرهائن


وأضافت "من المهم التأكيد مجددا على أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها" ، وأن يكون ردها حازما وعادلا وقويا، وسيكون عادلا إذا امتثلت للقانون الدولى وحافظت على حياة المدنيين، مؤكدة فى نفس الوقت أهمية أن تتمكن الأمم المتحدة من إدخال الاحتياجات الأساسية إلى جنوب قطاع غزة


وتعهدت وزيرة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا ستواصل "بذل كل ما فى وسعها" لتجنب تصعيد الوضع فى الشرق الأوسط حيث تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس


وخلال زيارتها لإسرائيل، التقت وزيرة الخارجية الفرنسية بنظيرها الإسرائيلى إيلى كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.







كاترين كولونا

غزة

طوفان الأقصى

فرنسا

باريس

فلسطين



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