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الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:28 ص
الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى الاكاديمية الوطنية للتدريب
كتب محمد السيد الشاذلى

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أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، مبادرة للتبرع بالدم لكافة العاملين بالأكاديمية وخريجيها، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وشارك عدد من متدربي وموظفى وخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب فى مبادرة التبرع بالدم.

وكانت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما  يتم  بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى  سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 







الأكاديمية الوطنية للتدريب

القضية الفلسطينية

غزة

الشعب الفلسطيني

الوطنية للتدريب



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