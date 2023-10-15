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أمين التحالف الوطنى: قافلة المساعدات تتوقف بالعريش انتظارا لدخول غزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:40 ص
أمين التحالف الوطنى: قافلة المساعدات تتوقف بالعريش انتظارا لدخول غزة الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي
العريش - محمد حسين

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قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بعد وصول قافلة التحالف لمدينة العريش إن 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية بطول 4 كيلو مترات، يرافقها عدد كبير من المتطوعين لتوصيل المساعدات لأهلنا فى قطاع غزة.
 
وأضافت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القافلة توقفت فى مدينة العريش انتظارا للتنسيق لدخولها.
 
ووجهت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الشكر للقيادة السياسية على تسهيل سير القافلة ووصولها لمدينة العريش، مؤكدة أنها لاقت كل التيسيرات من الجهات المعنية.
 
وأوضحت أن القافلة تتضمن  1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية، كما تضمنت المساعدات ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.
 
وشهدت مدينة العريش صباح اليوم اصطفاف لمكونات القافلة أمام ديوان عام المحافظة.
 
ويتواصل تدفق مساعدات الجسر الجوى لنقل شحنات الإغاثة عبر مطار العريش الذى شهد وصول طائرات اقلت مساعدات طبية قادمة من منظمة الصحة العالمية والأردن والإمارات وتركيا.






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