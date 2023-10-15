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الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطنى تمهيدا لإدخالها لغزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:30 ص
الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطنى تمهيدا لإدخالها لغزة الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف
شمال سيناء - محمد حسين

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تسلم ممثلي الهلال الأحمر فى شمال سيناء، شحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد وصولها لمدينة العريش، وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.
 
وتتضمن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية كما تضمنت المساعدات  ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
وشهدت مدينة العريش صباح اليوم اصطفاف لمكونات القافلة امام ديوان عام المحافظة.
 
ويتواصل تدفق مساعدات الجسر الجوي لنقل شحنات الاغاثة عبر مطار العريش الذي شهد وصول طائرات اقلت مساعدات  طبية قادمة من منظمة الصحة العالمية والاردن والامارات وتركيا.
 
الهلال-الأحمر-المصرى-بسيناء-يتسلم-شحنات-قافلة-التحالف-الوطني-تمهيدا-لإدخالها-لغزة
الهلال الأحمر المصرى فى شمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطني تمهيدا لإدخالها لغزة

الهلال-الأحمر-المصرى-بشمال-سيناء-يتسلم-شحنات-قافلة-التحالف-الوطني-تمهيدا-لإدخالها-لغزة
الهلال الأحمر المصرى فى شمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطني تمهيدا لإدخالها لغزة

الهلال-الأحمر-المصرى-بشمال-سيناء-يتسلم-شحنات-قافلة-التحالف-تمهيدا-لإدخالها-لغزة
الهلال-الأحمر-المصرى-بشمال-سيناء-يتسلم-شحنات-قافلة-التحالف-تمهيدا-لإدخالها-لغزة

الهلال-الأحمر-المصرى-فى-شمال-سيناء-يتسلم-شحنات-قافلة-التحالف-الوطني-تمهيدا-لإدخالها-لغزة
الهلال الأحمر المصرى فى شمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطني تمهيدا لإدخالها لغزة

الهلال-الأحمر-المصرى-فى-شمال-سيناء--يتسلم-شحنات-قافلة-التحالف-الوطني-تمهيدا-لإدخالها-لغزة
الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطني تمهيدا لإدخالها لغزة

الهلال-الأحمر-بشمال-سيناء-يتسلم-شحنات-قافلة-التحالف-الوطني-تمهيدا-لإدخالها-لغزة
الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطني تمهيدا لإدخالها لغزة

قافلة-التحالف-الوطنى-لدعم-الأشقاء--فى-غزة--(1)
قافلة التحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة

قافلة-التحالف-الوطنى-لدعم-الأشقاء--فى-غزة--(2)
قافلة التحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة

قافلة-التحالف-الوطنى-لدعم-الأشقاء-فى-غزة
قافلة التحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة

قافلة-التحالف-الوطنى--لدعم-الأشقاء-فى-غزة
قافلة التحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة

قافلة-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي
قافلة التحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة

قافلة-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-إلى-أهالى-غزة
قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أهالى غزة

وصول-القافلة
وصول القافلة

وصول-قافلة-التحالف-الوطنى
وصول قافلة التحالف الوطنى

وصول-قافلة-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي
وصول قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
 






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