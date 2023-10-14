ننشر الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد إسماعيل

حددت هيئة قضايا الدولة الأوراق المطلوبة لقبول طلبات تعيين دفعة جديدة بوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023.

والأوراق المطلوبة للتقديم، هى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.