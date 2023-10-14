بلينكن: طلبت من إسرائيل اتخاذ "كل الاحتياطات الممكنة" لتجنب مقتل مدنيين

أ ش أ

كشف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أنه طلب من إسرائيل اتخاذ "كل الاحتياطات الممكنة" لتجنب مقتل مدنيين في غزة.

وقال الوزير الأمريكي -خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة رفقة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أوردته قناة (الحرة) الامريكية- "نتناقش مع الإسرائيليين حول كل فرصة لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين".

وبخصوص احتمال تدخل إيران بالنظر إلى "التهديدات" التي أطلقتها في حال استمرار الحرب، قال بلينكن "لا نريد لأي دولة أو كيان أن يستغل الموقف الحالي".

وتابع "أي طرف آخر يفكر في توسيع النزاع عليه ألا يفعل كذلك.. لقد قمنا بنشر حاملة الطائرات للتأكد من عدم استغلال أي أحد للوضع".

وأشار إلى أن واشنطن تعمل مع الدول الأخرى حتى تستخدم نفوذها لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن الدوحة، تركز الآن في كيفية إنهاء هذا النزاع ومنع التصعيد والإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.

أما بخصوص الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة قال الوزير القطري "رأينا حجم الدمار الذي ضرب غزة وعدد الأشخاص الذين قتلوا هناك، طبعا نحن نندد بقتل المدنيين.. كل إنسان لديه قيمة سواء في غزة أو في إسرائيل".

وتابع "نحن نطبق المعايير التي نطبقها في أي حرب، نحن بصدد إبقاء جميع قنوات التواصل مفتوحة".

وأعرب عن امله بالتوصل إلى حل دائم ، مضيفا "لا يمكن أن نحرم شعب غزة من الماء والكهرباء والدواء هذا أمر خطير".