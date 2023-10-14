اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 08:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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القوافل العلاجية لحياة كريمة تستكمل عملها بالكشف الطبى على أهالى الزعفرانة بغارب

السبت، 14 أكتوبر 2023 07:00 ص
القوافل العلاجية لحياة كريمة تستكمل عملها بالكشف الطبى على أهالى الزعفرانة بغارب قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم السبت، أعمالها لليوم الثانى على التوالى، للكشف الطبى على أهالى قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، وهي أول القرى التى بدأت فيها القوافل أعمالها الشهرية خلال أكتوبر . 
 
ومن المقرر أن تنطلق القوافل غدا الأحد، لتبدأ اعمالها بقرية الحمروين بمدينة القصير وتقضي فيها يومى الأحد والاثنين، ومنها لقري أدلديت وحدربه بالشلاتين، ثم تستكمل بعدها الى حلايب وقضاء يومين هناك .
 
وتتابع القوافل العلاجية اعمالها بعد قضاء يومين فى حلايب، تجرى بعد ذلك الكشف الطبى على ابناء ابو رماد التابعة لحلايب ويقضون فيها يومي السبت 21 و22 من اكتوبر الجارى، ثم تعود القوافل مرة اخرى الى الشمال يومى حيث قرى حماطه والشيخ الشاذلى بمرسى علم، ثم مدينة مرسى علم وصولا لنهاية المطاف قرية ام الحويطات بمدينة سفاجا .
 
 
 
 
 
 
 
 

 







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القوافل العلاجية لحياة كريمة

حلايب وشلاتين



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