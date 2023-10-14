القوافل العلاجية لحياة كريمة تستكمل عملها بالكشف الطبى على أهالى الزعفرانة بغارب

ومن المقرر أن تنطلق القوافل غدا الأحد، لتبدأ اعمالها بقرية الحمروين بمدينة القصير وتقضي فيها يومى الأحد والاثنين، ومنها لقري أدلديت وحدربه بالشلاتين، ثم تستكمل بعدها الى حلايب وقضاء يومين هناك .

وتتابع القوافل العلاجية اعمالها بعد قضاء يومين فى حلايب، تجرى بعد ذلك الكشف الطبى على ابناء ابو رماد التابعة لحلايب ويقضون فيها يومي السبت 21 و22 من اكتوبر الجارى، ثم تعود القوافل مرة اخرى الى الشمال يومى حيث قرى حماطه والشيخ الشاذلى بمرسى علم، ثم مدينة مرسى علم وصولا لنهاية المطاف قرية ام الحويطات بمدينة سفاجا .