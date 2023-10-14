وأطلع الرئيس الفلسطيني ولي عهد البحرين على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة وقفه، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود، ورفض أي مُخططات إسرائيلية لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع.

وأشار أبو مازن، إلى أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

ومن جانبه، أكد ولي العهد البحريني ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وتناول أبو مازن خلال الاتصال مع رئيس الوزراء الكندي، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، وقال إن تهجير الفلسطينيين من القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية ، داعيًا ترودو إلى ضرورة توفير الحماية للجالية الفلسطينية في كندا من المضايقات والتهديدات التي يتعرضون لها.