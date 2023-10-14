اليوم السابع
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الدكتور أحمد القرش نقيباً للأطباء بالمنوفية

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:12 ص
الدكتور أحمد القرش نقيباً للأطباء بالمنوفية الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، عن فوز الدكتور أحمد القرش بمنصب نقيب الأطباء، عقب حصوله على عدد أصوات 444 صوتا مقابل حصول الدكتور عبد البارى العجيزى أقرب المنافسين على عدد أصوات 339 صوتا، وفاز بمقعد فوق السن الدكتور أحمد ولاش، الدكتور عباس العنانى، وتحت السن فاز بالمقعدين الدكتور محمد السنباوى، والدكتور محمد الشافعى.
 
 
تنافس على منصب نقيب الأطباء 5 مرشحين فى التجديد النصفي للنقابة، وتنافس 6 مرشحين على مقعدين فوق السن، بالإضافة إلى 7 مرشحين على مقعدين تحت السن. وقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية وللنقابة العامة، للتسهيل على الناخبين، حيث شهدت الانتخابات إقبال من الأطباء.

 







محافظة المنوفية

انتخابات نقابة اطباء المنوفية

التجديد النصفي



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