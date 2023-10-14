أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.."البنك التجارى" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 25.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 298.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 836.5 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 1.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 462 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 6.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 365 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 29.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 329.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 21.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 319.6 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 4.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 299 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي"، بحجم تداول 1.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 281.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 27.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 259.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 248.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.