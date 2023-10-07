أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "CIB" فى المركز الأول و"بلتون" ثانيًا

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 30.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 195.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 566 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 3.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 496.2 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول 32.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 324.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 60 مليون ورقة، وقيمة تداول 286.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 247.6 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 589.4 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 204.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 13.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 202.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 90.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 192.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الدلتا للسكر" بحجم تداول بلغ 3 ملايين ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 162.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.