البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى و"إيديتا"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 307.714 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.895 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 582.913 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 293.285 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 169.819 مليون شهادة، وحديد عز إلى 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 20002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، فيما انخفض مؤشر تميز بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 5308 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.