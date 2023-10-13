1150 طبيبا شاركوا بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء دمياط

دمياط - هيثم مراد

أوضحت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء دمياط عن مشاركة 1150 طبيبا ممن لهم حق التصويت في دمياط لتتجاوز نسبة المشاركة 25% من إجمالي عدد الناخبين.

وشهدت انتخابات نقابة أطباء دمياط إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، فيما تم مد فترة التصويت نصف ساعة تقريبا بسبب تزايد الإقبال في الساعات الأخيرة قبل غلق لجان الاقتراع.

ويتنافس كل من الدكتور احمد البلتاجي والدكتور أشرف العزب على مقعد نقيب أطباء دمياط، بينما يتنافس 6 مرشحين على مقاعد مجلس إدارة نقابة الأطباء تحت السن، بينما يتنافس 8 مرشحين آخرين على مقاعد مجلس النقابة فوق السن.

وظهر شباب الأطباء بشكل قوي في انتخابات مجلس النقابة للمشاركة في العلمية الانتخابية، إضافة إلي قيامهم باجراء التوعية اللازمة من أجل الحصول على صوت انتخابي صحيح.

وتجري اللجنة المشرفة على عملية الانتخابات داخل نقابة الأطباء الآن عمليات فرز الأصوات الخاصة بالمرشحين عن النقابة العامة، على أن يتم فرز اصوات مرشحي النقابة الفرعية بدمياط عقب الانتهاء من فرز النقابة العامة.

وينتظر مرشحي مجلس نقابة أطباء دمياط الاعلان رسميا عن نتائج الفرز والتي أظهرت مؤشراتها تقدم أحد مرشحي مجلس النقابة العامة على مقعد النقيب وكذلك تقدم أحد مرشحي مقعد فوق السن بشكل ملحوظ.