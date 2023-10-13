اليوم السابع
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إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء دمياط.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:15 م
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء دمياط.. صور انتخابات نقابة الأطباء فى دمياط
دمياط - هيثم مراد

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يشهد مقر نقابة أطباء دمياط، إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وذلك للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفي للمجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، وكذلك انتخابات النقابة العامة. 
 
وتستقبل لجان الاقتراع داخل نقابة أطباء دمياط 4500 طبيب تقريبا للإدلاء بأصواتهم، بينما يتنافس كلا من الدكتور أحمد البلتاجى والدكتور أشرف العزب على مقعد نقيب أطباء دمياط. 
 
فيما يتنافس 6 أطباء على مقاعد تحت السن، إضافة إلي منافسة 8 أطباء آخرين على مقاعد فوق السن داخل مجلس النقابة في دمياط. 
 
وبلغت نسبة مشاركة أطباء دمياط في انتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم 25% تقريبا من إجمالي عدد من لهم حق التصويت والمشاركة، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشاركين خلال الوقت المتبقي من فتح لجان الاقتراع. 
 
انتخابات نقابة الأطباء في دمياط (1)
 
 
انتخابات نقابة الأطباء في دمياط (2)
 
 
انتخابات نقابة الأطباء في دمياط (3)
 
 
انتخابات نقابة الأطباء في دمياط (4)
 
 
انتخابات نقابة الأطباء في دمياط (5)
 
 
انتخابات نقابة الأطباء في دمياط (6)
 
 
انتخابات نقابة الأطباء في دمياط (7)
 

 







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