إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء دمياط.. صور

يشهد مقر نقابة أطباء دمياط، إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وذلك للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفي للمجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، وكذلك انتخابات النقابة العامة.

وتستقبل لجان الاقتراع داخل نقابة أطباء دمياط 4500 طبيب تقريبا للإدلاء بأصواتهم، بينما يتنافس كلا من الدكتور أحمد البلتاجى والدكتور أشرف العزب على مقعد نقيب أطباء دمياط.

فيما يتنافس 6 أطباء على مقاعد تحت السن، إضافة إلي منافسة 8 أطباء آخرين على مقاعد فوق السن داخل مجلس النقابة في دمياط.

وبلغت نسبة مشاركة أطباء دمياط في انتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم 25% تقريبا من إجمالي عدد من لهم حق التصويت والمشاركة، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشاركين خلال الوقت المتبقي من فتح لجان الاقتراع.