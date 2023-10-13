وزير الكهرباء: مجمع بنبان الشمسى يوفر 2 مليون طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعتبر الأعلى بالعالم من حيث كفاءة التشغيل و نموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين و الدولة، موكدا أنه يوفر 2 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد اﻻنتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 2000 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية حيث تحتل الهند المركز اﻷول و يليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.

وفيما يلي كل المعلومات التى تخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية :

1 - يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3-تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.

5-الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

6- يعد رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.

7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.

8- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

9-اطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".

10- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح اكبر قدرات بالعالم.