سياح يستجمون فى رحلة نيلية لجزيرة الموز غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقب نهاية الجولات الثقافية بين المعابد المصرية القديمة والمقابر في الشرق والغرب، يحتاج السياح الذين يزورون محافظة الأقصر بصورة مميزة فى تلك الأيام إلى الاستجمام في مزارات مختلفة وسط الخضرة والطبيعة الصعيدية بالقرية، وتناول وجبات الغداء بعيداً عن قاعات الفنادق التي يتعودون عليها، فينصحهم المرشدين السياحيين بعمل نزهة نيلية والتوجه لجزيرة الموز فى البر الغربى والتى تحمل لهم سحر خاص ومتعة مختلفة من نوعها.

ولدعم السياح بالإستجمام بين الخضرة والطبيعة والزراعات المميزة بالبر الغربي، يتم وضع زيارة مبهجة لهم فى برنامجهم السياحى بالتوجه فى رحلة نيلية تقدم داخلها أطباق الفاكهة لهم، حتى الوصول إلى جزيرة الموز المطلة على النيل مباشرة، وذلك للحصول على قسط من البهجة الخاصة والهدوء وتناول وجبات الغداء الصعيدي البلدي من لحوم وفراخ وأطباق بامية وملوخية وشوربة وخبز شمسي، وبعدها يقومون بجولة فى الجزيرة لإلتقاط الصور مع الحيوانات التى يتم تربيتها بالجزيرة من التماسيح الصغيرة والكبيرة والقرود والنسانيس وغيرها من الحيوانات التي تبهج السياج.

ويقول ولاء سكار أحد المشرفين على جزيرة الموز غرب الأقصر، إن الجزيرة تعتبر نزهة مبهجة للسياح فى فترة المساء وبعد الظهيرة لإضفاء أجواء من المتعة للسياح بالهدوء والراحة فى قلب الجزيرة المطلة على نهر النيل والتى تضم زراعات موز مميزة بجانب منطقة تضم حيوانات تم جلبها لإضفاء البهجة وإلتقاط الصور للسائحين والتي تضم قرود وبابون وسلاحف بأحجام متنوعة وتماسيح مميزة وبعض الطيور التى يلتقط معها السياح الصور التذكارية قبل العودة لبلادهم.

ويضيف ولاء سكار، لـ"اليوم السابع"، إن جزيرة الموز المتواجدة فى غرب الأقصر، واحدة من أهم المزارات للسياح بهدف الاستمتاع بالجو الريفي الطبيعى الساحر داخلها لوقوعها على شاطئ نهر النيل، والتى يتم الانتقال إليها عبر المراكب النيلية التى تصحبهم في رحلة السحر والجمال لزيارة الجزيرة والتواجد داخلها لساعات معدودة يلتقط فيها السائحون الصور التذكارية، وتبلغ مساحتها حوالي خمسة أفدنة وتعج داخلها أشجار الموز الرائعة بجانب النخيل الذي يميز طبيعة محافظة الأقصر الزراعية، كما توجد أيضاً داخلها أشجار لفواكة التين والجوافة وغيرها من التى يتم تقديمها للسائحين والزائرين من أبناء الأقصر، ويتم فرش وسط الجزيرة بالكراسى والكنب المصنوع من فروع الأشجار للجلوس عليها، وتوجد فيها أيضاً "ساقية" قديمة لإضفاء سحر الطبيعة الزراعية وإلتقاط الصور فيها من قبل الزائرين.