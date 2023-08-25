10 صور ترصد إقبال سياحى كبير للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المعالم الأثرية والمعابد المصرية التاريخية فى محافظة الأقصر ، فى تلك الأيام حالة من الإقبال السياحى المتزايدة مع تحسن فى حالة الطقس وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع نهاية أيام شهر أغسطس الحالى، حيث يتوافد السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بالحضارة الفرعونية فى المعابد وعلى جدرانها وأعمدتها التي تخلد التاريخ المصرى القديم للأسرات المختلفة.

وحصل "اليوم السابع" على صور ترصد حالة من الإقبال السياحية الكبيرة والاستمتاع من الأفواج القادمة من دول أمريكا وأسبانيا وألمانيا وإنجلترا ورومانيا وأوكرانيا والدول الأوروبية والآسيوية المختلفة، حيث يتوقع خبراء السياحة زيادة معدل زيارات السائحين خلال الأسابيع المقبلة مع قرب نهاية فصل الصيف وتحسن حالة الطقس، وقرب الموسم الشتوى الأهم فى حركة السياحة بالأقصر وأسوان المشتى الأشهر فى العالم.

ويقول الدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا، إنه تشهد المعابد الفرعونية مشروعات تطوير مستمرة لخدمة حركة الأفواج السياحية، حيث إنه لدى وصول الأفواج السياحية من حول العالم للإستمتاع برحلة بين جدران وأعمدة المعابد تدخل الأفواج والأسر المختلفة فى حالة من الذهول تعبيراً عن عظمة وسحر الحضارة المصرية القديمة، لينطلق الجميع في إلتقاط الصور التذكارية الساحرة بين الأعمدة ووسط المعابد للترويج لتلك المشاهد العظيمة التاريخية في شتى أنحاء العالم بين أصدقائهم.

ويضيف الدكتور فتحى ياسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يشهد الموسم السياحى حالة من الإقبال المميز، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، موضحاً أنه لا يدخل سائح مدينة الأقصر إلا ويزور معبد الكرنك الذى يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".