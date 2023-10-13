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أمريكية وألمانية وفرنسية.. تفاصيل شراكات جامعة القاهرة الدولية مع الجامعات العالمية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 12:00 م
أمريكية وألمانية وفرنسية.. تفاصيل شراكات جامعة القاهرة الدولية مع الجامعات العالمية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تعد جامعة القاهرة الدولية أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية، وتتكون البرامج الدراسية التى يتم بدء الدراسة بها من 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا.
 
وينشر" اليوم السابع" تفاصيل الجامعات التى اجرت معها جامعة القاهرة الدولية توأمة إذ تهدف جامعة القاهرة الدولية إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يُحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق الشراكة مع أفضل الجامعات العالمية.
 
ومن بينها جامعات:
 
-جامعة سانت فرانسيس
-جامعة تولين بالولايات المتحدة الامريكية
-جامعات هيريوت وات، ونوتنجهام بالمملكة المتحدة
- جامعات هامبرج، وهيلبرون بألمانيا
- جامعة السوربون بفرنسا
- جامعة ماسترخت بهولندا
- جامعة جياو توينج وأكاديمية شنغهاي للعلوم بالصين
 
فيما تم إعداد أكثر من 35 برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة، منها برامج الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت ، والفيزياء المتقدمة والنووية، وعلوم الفضاء، وعلوم الأرض، والعلوم البيولوجية، والعلوم الهندسية، والعلوم السياسية والاقتصاد، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة مثل بكالوريوس علوم النانو تكنولوجي، والرياضة، والذكاء الاصطناعي.
 
 






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