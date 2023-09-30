اليوم السابع
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بعد إعلان بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.. تعرف على تفاصيل البرامج

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:00 ص
بعد إعلان بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.. تعرف على تفاصيل البرامج الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
محمد صبحى

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بالتزامن مع إعلان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة،  عن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية خلال أيام،والتى تُعد أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية،  ينشر" اليوم السابع" تفاصيل البرامج الدراسية التى من المقرر أن ينطلق بها الدراسة :- 
 
وتتكون البرامج الدراسية التى سوف يتم بدء الدراسة بها بجامعة القاهرة الدولية تضم 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، ومنها برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاى جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان.
 
وتشمل البرامج أيضًا، برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطرى فى طب وجراحة الحيوانات الأليفة المعتمد، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبرانى، والبرنامج المتكامل الدولى لطب الفم والأسنان، وبرامج بالشراكة مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير المهنى فى القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال مع جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير فى اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير فى اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير فى علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة ادنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير فى زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

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اخبار مصرية

جامعة القاهرة الدولية



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