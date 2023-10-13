اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:49 م
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أحمد البلتاجى نقيبًا لأطباء دمياط

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:41 م
أحمد البلتاجى نقيبًا لأطباء دمياط فرز أصوات - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت اللجنة المشرفة علي نتائج فرز أصوات انتخابات نقابة الأطباء بدمياط عن فوز الدكتور أحمد البلتاجى نقيبا لأطباء دمياط، وفوز الدكتور وليد أبو الخير، والدكتور خالد بصل أعضاء فوق السن، والدكتور محمود مشعل، والدكتور كمال سلامة، أعضاء تحت السن.
 
وشهدت انتخابات نقابة أطباء دمياط إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، تم مد فترة التصويت نصف ساعة  بسبب تزايد الإقبال في الساعات الأخيرة قبل غلق لجان الاقتراع. 
 
وأوضحت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء دمياط عن مشاركة 1150 طبيبا ممن لهم حق التصويت في دمياط.






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