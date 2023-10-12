وفد أوروبى يزور مصنع تدوير المخلفات بالمحلة ويتفقد خطوط التشغيل

الغربية – مصطفى عادل

زار وفد أوروبي مصنع تدوير المخلفات ب المحلة الكبرى ، تفقد خلالها خطوط التشغيل والورشة الميكانيكية الجديدة وغرف الميزان والمحولات والعمال، بحضور المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و مسئولى إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومسئولى الجانب الأوروبى ومسئولى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة.

وأكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الغربية ووزارة الدولة لشئون البيئة الممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التنمية الألمانى KFW و الاتحاد الأوروبى EU.

يذكر أن الوكالة الألمانية تقدم خدمات فى مجال التعاون الإنمائى الدولي، وتُنفذ المؤسسة بشكل أساسى مشاريع للتعاون الاقتصادى والتنمية، وتعمل أيضًا مع القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الوطنية والقومية الأخرى.

كما تسعى فى أنشطتها إلى اتباع نموذج التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة، و تقدم خدمات الاستشارات وبناء القدرات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاستشارات الإدارية، والتنمية الريفية، والبنية التحتية المستدامة و التنمية الاجتماعية.