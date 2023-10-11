رفع 230 طن قمامة وتحرير 38 محضر مخالفة بمركز المحلة فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن اليوم اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى علي وضع خطة حملات نظافة مكبرة بمركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية أسفرت عن رفع 230 طن قمامة تمت بواسطة معدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة بقرى مركز المحلة.

أضاف أن تلك الحملات تضمنت طريق 71 ( البنوان / دخميس ) بالبنوان و أمام ترعة الرواتب بالجابرية و الطريق السريع بالهياتم و عزبة عبد المنعم خليل و طريق القزاز بميت الليت و أمام ترعة القرشية و المدارس بصفط تراب و رفع نواتج التطهير أمام مصرف الشهيدى بكفر دخميس بالشهيدى و منطقة مبارك كول و أمام المجمع الحكومى بمحلة أبو على و مدخل منشية الأمراء و عمارات الإسكان الإجتماعى بمحلة حسن و أمام المصالح الحكومية بدمرو و طريق المقابر و شارع البوسطة ببشبيش و مدخل قرية نمرة البصل و مدخل العلو و الموقف و أمام المصالح الحكومية لبلقينا و طريق المحلة / شبرابابل نطاق شبرابابل و مساكن تحيا مصر بالدواخلية نطاق وحدة العامرية و أمام المستشفى بسامول و طريق كفر الشيخ القديم بالمعتمدية

كما قامت اللجان المختصة بتحرير 38 محضر مخالفة بالوحدات المحلية حيث تم تحرير 20 محضر نظافة لإلقاء المخلفات بالطرق العامة و 5 محاضر إشغال لقيام المواطنين بالتعدى على العديد من الشوارع و 5 محاضر بيئة نتيجة لحرق قش الأرز و 8 محاضر غلق لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الليلية

وتتواصل حملات النظافة بشكل يومى بجانب عمل اللجان المختلفة ( الإشغالات و البيئة و الغلق ) لرصد أى مخالفات موجودة بشوارع القرى و تحرير المحاضر و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.