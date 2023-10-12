نصائح لتجنب الضغوط النفسية والتمتع بحياة هادئة ومستقرة

كتبت فاطمة ياسر

جميعنا نمر ونشعر بالضغوط النفسية، ويرجع السبب لضغوط الحياة اليومية، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الضغوط النفسية تعد من أشهر أسباب الإصابة بالأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكر، وبالطبع الإصابة بمتلازمة القلب المكسور.

ولذا يقدم اليوم السابع أبرز وأهم النصائح النفسية للتخلص من الضغوط النفسية ، وذلك وفقا لتصريح الدكتورة صفاء عبد القادر استشاري الطب النفسي في القصر العيني، ومنها:

-الثقة بالله:

هل تعلم أن ثقتك بالله تمنعك من الإصابة بالضغوط النفسية، نعم لأنك تجعل كل ما تمر به هو من عند الله فلا تشغل نفسك بالأسباب ولا ماذا سيحدث في المستقبل.

-ممارسة الرياضة:

عند قيامك بممارسة الرياضة يوميا فأنت تتخلص من الضغوط النفسية، وتساعد في زيادة إفراز هرمون السعادة، الذي يقلل من حدة الضغوط النفسية وتشعرك بالسعادة.

-إدارة المشاكل:

عندما تقوم بإدارة الأمور بحكمة وعقل، والثبات الانفعالي بشكل جيد، فأنت تقلل شعورك وإصابتك بالضغوط النفسية.

-التفاؤل:

عند تقنع مخك بالتفاؤل فأنت ترتاح نفسيا وبالتالي تقلل من شعورك السلبي بالضغوط النفسية.

-تجنب التفكير السلبي:

عند تعرضك للشعور والتفكير السلبي فأنت بهذه الطريقة تتسبب في توقع الكثير من المشاكل التي تعرضك للإصابة بالضغوط النفسية، ولذا تخلي عن هذا الأمر.

-مساعدة الآخرين:

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن فعل الخير والجلوس مع الأشخاص الذين يتطوعون في مساعدة الآخرين من أهم الأسباب التي تساعدك علي التخلص من الضغوط الحياة وتمتع بالسعادة.

وحثت استشاري الطب النفسي، أن السعادة والتخلص من الضغوط النفسية تعد قرار يقوم الشخص بالقيام به، والتخلي عن السلبيات التي تعرضك للضغوط النفسية الخطيرة