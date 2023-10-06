تخلص من الغضب بـ4 نصائح مهمة يقدمها استشارى نفسى

كتبت فاطمة ياسر

الشعور بالغضب له الكثير من الأسباب وأبرزها الضغوط النفسية، وفى هذا السياق كشفت الدكتورة صفاء عبد القادر، استشاري الطب النفسي فى قصر العيني، أن نفسية الشخص تختلف طبقاً للظروف المحيطة به، لذا يتأثر بشكل سلبي أو إيجابي على حسب المحيطين به. وأوضحت أنه قد يسيطر الغضب على الشخص فى كثيرٍ من الأحيان ويخلق منه شخصاً آخر.



تقدم استشاري الطب النفسي بعض النصائح للتخلص من الشعور بالغضب وهى كالتالى: 1- للتخلص من الغضب عليك التسامح لأنه يعد قوة، وأيضا يساعدك فى التخلص من المشاعر السلبية التى تعاني منها تجاه هذا الفرد.

2- عند سيطرة مشاعر الغضب عليك أن تشغل عقلك بفعل أي شيء آخر حتى لا يفكر فى الشيء الذي تتسبب فى إصابتك بهذا الشعور، فيمكنك الذهاب من المكان الذي حدث فيه هذا الشعور، وأيضا عليك أن تتمشى فى الهواء النقى لتنشط جسمك وتتخلص من هذا الشعور السلبي.

3- يمكنك أن تشغل نفسك بالكتابة فعندما تشعر بالغضب يمكنك السيطرة عليه من خلال الكتابة، لأنها تساعدك على إخراج ما بداخلك على الورق أكثر من أن التحدث.

4- ممارسة الرياضة تساعد فى التخلص من هذا الشعور السلبي لأنها تساعد على إفراز هرمون السعادة.