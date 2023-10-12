محافظ الدقهلية يحيل 139 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة

الدقهلية - محمد الحبشي

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع جميع أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 139 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابزوالأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت أحياء ومراكز ومدن المنصورة، السنبلاوين، تمي الأمديد، نبروه، دكرنس، بني عبيد، ميت سلسيل، منية النصر، جمصة، دكرنس، المنزلة، حيث تم المرور علي 215 مخبزا للتأكد من إنتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الإلتزام بالقرارات الوزارية، والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين

وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة وتم ضبط 210 من أدوات السباكة المتنوعة، و2 كرتونة خل ابيض و420 كيلوجرام لحوم بلدي، 5 شكائر دقيق بلدي مدعم

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأكدوكيل الوزارة علي فتح المديرية قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.