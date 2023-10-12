مصرع طالبة بالدقهلية أثناء عبورها السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور

الدقهلية - محمد الحبشى

لقيت طالبة مصرعها دهسًا أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء عبورها شريط السكة الحديد أمام قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع فتاة صدمها قطار أمام قرية ميت الكرماء دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الفتاة تدعى ملك محمود السيد الغريب، طالبة بالصف الثالث الثانوي، ودهسها القطار خلال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات