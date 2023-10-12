طرق العلاج من قرصة بق الفراش × 3 معلومات

محمد صبحى

كشفت الدكتورة غادة محمد البسيونى، أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن طرق علاج ما بعد قرصة "بق الفراش"، موضحة أن العلاج يتمثل فى الآتى:

1- لا يحتاج الإنسان لأى علاج بعد اللدغ غالبا، وسيختفى الأثر فى خلال أسبوع.

2- يفضل غسل المكان بالماء والصابون أو أى مطهر لمنع حدوث الالتهابات الجلدية الثانوية ولتقليل الحكة.

3- يتم استخدام مضادات الهستامين فى بعض الأحيان لتقليل البثور والتقرحات الناتجة عن اللدغ.

وكانت الدكتورة غادة بسيونى قالت عن أسباب سرعة انتشار "بق الفراش" إنها تتمثل فى الرحلات الدولية، والمعارض والمهرجانات الدولية، والسياحة والتجارة الدولية، والهجرات والنزوح ومعسكرات اللاجئين، وتجارة الملابس والآثاث المستعملين.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت انتشار موجه من بق الفراش فى الأماكن العامة والخاصة، ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات توثق انتشار البق فى دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات، وأيضا المكتبات العامة ومطار شارل ديجول، وقد دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات.