خبراء يطالبون إسبانيا باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار بق الفراش

فاطمة شوقى

البق.. قال المدير العام للرابطة الوطنية لشركات الصحة البيئية (Anecpla)، خورخي جالفان، إن غزو بق الفراش في فرنسا "أمر خطير وهناك احتمال أن ينتشر إلى إسبانيا"، نتيجة للوضع الحالي، حيث تعاني الدولة المجاورة الأمر الذي أثار ناقوس الخطر في المملكة المتحدة أيضا"، ولهذا يجب على اسبانيا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره.

ووفقا لصحيفة لا بانجورديا الإسبانية فإنه منذ أسابيع، تعاني فرنسا من واحدة من "أسوأ حالات تفشي بق الفراش" منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذر العديد من الخبراء من أن هذه الحشرات على الرغم من أنها غير ناقلة للامراض إلا أنها تؤثر على الجلد لأنها تتغذى على الدم وتسبب لدغاتها كدمات والتهابات يمكن أن تسبب الحساسية ، بالإضافة الى توليدها في بعض الحالات نوبات من القلق او مشاكل في النوم.

تغير المناخ والسفر الدولي

إن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن تغير المناخ والسفر الدولي هي من بين أسباب انتشار البق ، ويشير الخبراء إلى أن "إسبانيا تنتقل نحو مناخ استوائي"، مما يعني أن الفصول ليست واضحة للغاية، "وبالتالي تتوسع النافذة الزمنية لبق الفراش."

ولذلك، يشير إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، "فيمكن أن ينتقل إلى إسبانيا، ويستقر بق الفراش في المراتب، ولهذا وصل إلى "الفنادق ومترو الأنفاق والقطارات والمنازل"؛ في الواقع، تأثر مجمع ديزني لاند السياحي في باريس أيضًا بانتشار البق.

وتحذر الجمعية من عدم استخدام المبيدات الحشرية المنزلية، وأنه في نهاية المطاف، إذا تم التأكد من وجود “Cimex lectularius” (الاسم العلمي لبق الفراش)، فيجب دائمًا التوجه إلى المتخصصين في الصحة البيئية الذين يستخدمون "المبيدات الحيوية والحرارة الحرارية".

توصيات لوقف انتشاره

توصي جمعية Anecpla، كأحد التدابير الأولى عند السفر، "بعدم ترك الأمتعة وكذلك "الفحص الشامل" للأغطية والوسائد والمراتب في أماكن الإقامة.

في حالة تشخيص لدغة بق الفراش، هناك مفتاح مهم آخر وهو البحث عن بقع الدم على الملاءات، وغسل الفراش والمناشف والمنسوجات الأخرى الملوثة عند درجة حرارة 60 درجة.