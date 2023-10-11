وزارة الصحة تكشف إجراءات المسافرين الوقائية للحماية من لدغات البق

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات الوقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش، وقالت: قبل السفر يفضل استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التي يسهل غسلها، واكتشاف تواجد الحشرات عليها مع الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية.

وتابعت: أما أثناء الإقامة فيجب التأكد من عدم وجود حشرات أو أى آثار لها، وكذلك معاينة الفراش معاينة الغرف والستائر والموكيت، وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم، مع ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير.

وعند العودة: يفضل غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة و فحص حقائب السفر جيدًا وغسلها، بعد تفريغ محتوياتها ويتم اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول الجوية، البحرية البرية)، والتوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل، وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري