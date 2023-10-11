اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة: "بق الفراش" حشرة لا تنقل الأمراض وتتغذى على الدم

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:56 م
رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة: "بق الفراش" حشرة لا تنقل الأمراض وتتغذى على الدم الدكتورة غادة محمد البسيونى أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية ورئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة غادة محمد البسيونى أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية ورئيس قسم علم الحشرات بـ كلية العلوم جامعة القاهرة، إن بق الفراش حشرة ليلية لن تنقل أى أمراض وتفضل المعيشة فى أو بجوار أماكن نوم الأنسان ويتغذى الذكور والإناث وصغارهم على الدم، كما أنه موجود فى كل القارات ومن السهل وجوده فى الفنادق والمنازل والمستشفيات ووسائل النقل المختلفة.
 
وأوضحت الدكتورة غادة بسيونى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن بق الفراش ارتبط وجوده قديما بالدول النامية ولكنة الآن ينتشر فى الدول المتقدمة أيضا، ويتغذى على دم البشر فى حالة عدم وجود بشر حوله على أى حيوان أو طائر لإكمال دورة حياتة، ويمكن أن يحيا لعام كامل بدون غذاء.
 
وأشارت رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى أن الأشياء التى تجذب بق الفراش للبشر هو خروج ثانى أكسيد الكربون وحرارة جسم البشر.
 

بق الفراش

الحشرات

علوم القاهرة

انتشار بق الفراش

اخبار مصرية

الدكتورة غادة بسيونى

البق

جامعة القاهرة

كلية العلوم جامعة القاهرة



الموضوعات المتعلقة

7 طرق للوقاية من بق الفراش.. افحص أحذيتك وملابسك واستخدم المطهرات

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:00 م

الصحة: بق الفراش لا ينقل عدوى للبشر وتظهر علامات لدغاته على الجلد

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:47 م

البداية كانت بق الفراش.. الجفاف يتسبب فى غزو الجراد لمنازل وشوارع مدريد

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:18 ص

زيادة انتشار "بق الفراش" في إسبانيا بنسبة 71% العام الجارى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:32 ص

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. واشنطن تطرد اثنين من دبلوماسيى السفارة الروسية.. تدابير وقائية بتونس والجزائر تفاديا لانتشار "بق الفراش".. نزوح 43.1 مليون طفل بسبب كوارث الطقس على مدى 6 سنوات

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة