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ضبط 1880 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:45 م
ضبط 1880 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية حملة مرورية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1880 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق" حيث تم ضبط  25 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 125 مخالفة دراجة نارية، و 60 مخالفة سير بدون تراخيص 39 بدون رخص قيادة و 29 بدون رخص تسيير، و 1528 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

 

 







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