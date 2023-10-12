إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالحامول والرياض بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملت مجلسي الحامول والرياض، من إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإزالة جميع حالات التعدى على الأراضى الزراعية، واستمرار الحملات واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، تم إزالة 3 حالات تعدى على الارض الزراعية وداخل الحيز العمرانى بدون ترخيص وذلك بإجمالي مساحة، 394 متر مربع، بنطاق قرية العباسية،مؤكداً على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحالات المذكورة وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال التصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، فتم إزالة 5 حالات تعدي، منهم إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية، الحالة الأولي عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني تعدي على أرض زراعية بجمعية الزعفران شرق على مساحة 100 متر، والحالة الثانية فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني تعدي على أرض زراعية بجمعية الزعفران شرق على مساحة 60 متر، الحالة الثالثة عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني تعدي على أرض زراعية بجمعية الزعفران شرق على مساحة 100 متر تقريبا.

كما تابع القصيف، إزالة فورية لحالتين تعدي على الأرض الزراعية الحالة الأولي عبارة عن فك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني على مساحة 150م تقريبا تعدى على أرض زراعية بقرية 18 المنصور، وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه ورفع الأخشاب من الموقع، والحالة الثانية عبارة عن فك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني علي مساحة 200م.



إزالة بناء مخالف بالرياض



ازالة تعديات على الاراضي الزراعية



جانب من إزالة تعدي على الاراضي الزراعية