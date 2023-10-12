رئيس جامعة القناة يشهد حفل ختام العام التدريبى لمعهد تكنولوجيا المعلومات

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، حفل ختام فعاليات العام التدريبي 2022/ 2023، وبدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم توالت فقرات الحفل، التي ضمت تكريم أفضل عشر مشروعات تخرج، وعرض لنماذج مشرفة من خريجي المعهد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وقامت الدكتورة ايمان عزب مدير الفرع بتقديم كلمة رحبت خلالها بالدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وعرضت ماتم إنجازه خلال العام المنقضي ، لافتة إلى أنه تم تدريب 1400طالب وطالبة بمنحة التدريب الاحترافي، والتي كان لطلاب جامعة القناة النصيب الأكبر منها من حيث أعداد المتدربين بنسبة تجاوزت ال 65% متدرب .

كما أشار الدكتور أسامة عامر إلى أنه تم تدريب 150 من خريجي جامعات منطقة القناة بمنح التدريب المكثف، وأضاف أنه تم تدريب 75 متدرب من خريجي جامعات منطقة القناة بمنح التدريب الاحترافي.

ثم بدأت مراسم التكريم والتي قام خلالها الدكتور ناصر مندور بتقديم شهادات تقدير للمُكرمين .

ثم كلمة الدكتور ناصر مندور في نهاية الحفل، والتي أشاد خلالها بالمعهد وأدائه المتميز داخل الجامعة ، مؤكداً أن التركيز على مهارات التقديم والعرض لدى الطلاب تساهم في بناء شخصية الطالب، بما ينعكس على مستواه المهني في المستقبل، مشيراً إلى أن المعهد هذا العام شارك بمحاضرات في جميع كليات الجامعة في اللقاءات التعريفية، وبالمؤتمر العام للبحوث الطلابية، عرض خلالها للخدمات والمنح والبرامج التى يقدمها .

ثم استمع رئيس الجامعة لحوار من نماذج لخريجي المعهد من العاملين بالصناعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، شرحوا خلالها تجربتهم المثمرة في التدريب بالمعهد .

وفى نهاية اللقاء أشاد الدكتور ناصر مندور بما يقدمه المعهد، مؤكدا على دعمه الكامل لأنشطته، وفخره بتواجد فرع المعهد بالجامعة.

ثم اصطحبت الدكتورة إيمان عزب رئيس الجامعة في جولة تفقدية داخل المعهد، كما شاهد الدكتور ناصر مندور التجديدات وعمليات التوسعة التي تتم به.

وانتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية لرئيس الجامعة مع المكرمين وإدارة المعهد .