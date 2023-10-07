رئيس جامعة القناة: تدشين الدورات التدريبية بالمركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تدشين أول فاعليات الدورات التدريبية بالمركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)، وتضمنت دورة مهارات التوظيف (Employability Skills)

هذا وقام الدكتور ناصر مندور بتسليم شهادات اجتياز الدورة للطلاب البالغ عددهم 52 متدرب من مختلف الكليات .

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدورة الأولى للمركز قامت بتقديمها مؤسسة "Aspire Consulting and Training"

وأشار "عبد النعيم" إلى أن الهدف من تلك الدورات تعليم الطلاب مجموعة متنوعة من المهارات الأساسية، لزيادة فرص العمل، مثل تحديد نقاط القوة والضعف، والتواصل الفعال، وإدارة العواطف،، والعمل الجماعي،

وغيرها من المهارات.

كما قدمت "The American Chamber of Commerce" دورة تقنيات الأعمال “Business Techniques”

لتطوير مهارات العرض التقديمي، والاتصال، والإلقاء العام، ومهارات أخرى مهمة في مجال الأعمال.

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن التدريبات استمرت لمدة أربعة أيام بمعدل ثماني ساعات يوميا.

يذكر أن المركز الجامعي للتطوير المهني تم إنشاؤه بالتعاون بين جامعة قناة السويس والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستهدف التطوير المهني و تنمية مهارات الطلاب، ودعمهم لمواكبة مُتطلبات سوق العمل وتعزيز فرصهم المهنية، كما يعمل علي توفير الفرص التدريبية في المجالات المختلفة، وإقامة ملتقيات التوظيف لتعريفهم بسوق العمل، ويقوم المركز بتقديم الشهادات المعتمدة للبرامج التدريبية المختلفة.