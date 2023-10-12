حياة كريمة بأسيوط.. 2000 مشروع فى 149 قرية و894 تابعا بتكلفة 44 مليار جنيه

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اجتماعه الدورى لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروعات المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية حيث تم تسليم عددًا من المجمعات الخدمية وجاري الانتهاء وتسليم مشروعات أخرى بالقطاعات المختلفة موجهًا بإعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع وشدد محافظ أسيوط ،على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي والمجمعات الخدمية والزراعية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل القرى.

وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسئولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولي حياة كريمة لافتًا إلى اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

كما استعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات والتي تستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة بلغت 44 مليار جنيه تقريبا مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

الجدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن ، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي وأعمال التطوير بالمبنى الملحق لها للوقوف على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .. رافقه خلالها الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المبرة ، وبعض الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وبدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال والمعمل والفحص والإصابات وحالات الطوارئ واستقبال الأطفال وCPR للوقوف على سير العمل ومدى تقديم الخدمات واستمع للمرضى ومرافقوهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بمستشفى المبرة وقطاع التأمين الصحي بكافة فئاتهم والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة بشكل لائق.

كما تفقد المحافظ مشروع تطوير ودعم مستشفى المبرة التطوير بالمبنى الملحق به حيث يشمل المرحلة الخامسة منه المبنى (د) والذي يضيف عدد 80 سرير للمستشفى ليصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سرير بينهم 17 سرير استقبال و120 سرير للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سرير للحضانات و10 أسرة لغرف العمليات و17 سرير للغسيل الكلوي و27 سرير للعلاج الكيماوي وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ في المشروع وما وصل إليه مراحل التنفيذ به موجهاً بضرورة دفع وتيرة العمل بالمستشفى والمبنى الملحق له لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية سواء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته أو التقارير الدورية للقطاع الصحي بالكامل بكافة ربوع المحافظة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي وتوفير أماكن لائقة للمواطنين تقدم خدمة مميزة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى بكافة الطرق الممكنة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وهو ما يظهر جلياً في الأجهزة الطبية التي يتم توريدها بأعلى المعايير والمواصفات وتشغيل وإنشاء وتطوير بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية خلال الأونة الأخيرة.