محافظ أسوان يوجه بحل أى معوقات أمام تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع تنسيقى لإستعراض الموقف التنفيذى والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والتى تم المرور عليها ميدانياً بمركزى إدفو وكوم أمبو وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب ، وأيضاً الرديسية بحرى، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات ، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات.

حضر الإجتماع كل من رئيس وحدة حياة كريمة، ورئيس جهاز التعمير، ورئيس منطقة البريد ، بالإضافة إلى نواب رؤساء مدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، علاوة على منسق حياة كريمة، وأيضاً مسئول تشغيل مجمعات الخدمات ، وخلال الإجتماع كلف اللواء ياسر عبد الشافى مسئولى هيئة البريد بالتنسيق مع الوحدات القروية لتكثيف الجهود للانتهاء من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بمقرات البريد داخل المجمعات الخدمية.

ووجه عبد الشافى، بسرعة تلافى كافة الملاحظات الفنية المرصودة بالمقرات ومنها الملاحظات الخاصة بنوعية الأبواب والشبابيك، وأيضاً أعمال الدهانات وغيرها من الملاحظات الخاصة بالتشطيبات النهائية التى يجب أن تتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى.

كما شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لرفع معدلات الإنجاز وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول ، بالإضافة إلى الإهتمام بإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وإنارة وتشجير محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .