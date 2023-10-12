تعرف على استعدادات أسيوط لإدارة الأزمات ومتابعة جاهزية معدات الطوارئ

تواصل محافظة أسيوط عقد اجتماعات مكثفة بالتنسيق بين مسئولي إدارة الأزمات ،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث وإدارتها بالشكل الأمثل والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، وفي هذه النقاط نبين استعدادات محافظة أسيوط

1- مراجعة وحصر كل المعدات وعمل رفع كفاءة لتلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وكفاءة عالية

2-التأكد من جاهزية إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمراكز والأحياء على إدارة أي أزمة .

3- الوقوف على الحالة ،والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات وإجراء الصيانات اللازمة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية استعدادًا لمواجهة الطوارئ والأزمات والقدرة على التعامل معها.

3-تشكيل لجان الحصر الدقيق لكافة المعدات والمهمات والعناصر الفنية الخاصة بأعمال الإغاثة بكل جهة مع ضرورة إيضاح كفاءة المعدة وقدرتها على العمل لوضع خطط استباقية لإدارة الأزمات.

4- التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

5-إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد والتدريب لكافة القطاعات لإدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه.

6- المرور على المنشآت الحكومية والتأكد من توافر عوامل الحماية الكاملة وتنفيذ خطط الإخلاء.

7- التأكد من أمن وسلامة المنشآت وتشكيل فرق مدربة لمجابهة والحد من أية أخطار قد تحدث.

8-التنسيق المستمر بين كافة الجهات والجاهزية التامة لأية أزمات.

9- المراجعة المستمرة لكافة الخطط واستمرارية التدريب لإكساب العاملين بجميع الاجهزة التنفيذية بالمهارات والخبرات اللازمة.