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بايدن: نسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر في إسرائيل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:06 ص
بايدن: نسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر في إسرائيل بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر في إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نسعى لإنهاء الأزمة الحالية بطرق تضمن عدم تكرارها، وأرسلنا مساعدات عسكرية لإسرائيل وحاملة طائرات لشرق المتوسط".

وتابع جو بايدن:"أبلغت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب، وسنعمل على استعادة المحتجزين الأمريكيين في غزة".

وقال جو بايدن :"أبلغت بنيامين نتنياهو ضرورة العمل وفق قوانين الحرب، ولا مجال للكراهية ضد اليهود أو المسلمين في الولايات المتحدة، وعززنا الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية في الولايات المتحدة".


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