بايدن: نسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر في إسرائيل

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر في إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نسعى لإنهاء الأزمة الحالية بطرق تضمن عدم تكرارها، وأرسلنا مساعدات عسكرية لإسرائيل وحاملة طائرات لشرق المتوسط".

وتابع جو بايدن:"أبلغت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب، وسنعمل على استعادة المحتجزين الأمريكيين في غزة".

وقال جو بايدن :"أبلغت بنيامين نتنياهو ضرورة العمل وفق قوانين الحرب، ولا مجال للكراهية ضد اليهود أو المسلمين في الولايات المتحدة، وعززنا الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية في الولايات المتحدة".