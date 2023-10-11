اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول 192 كوريا جنوبيا من إسرائيل على متن طائرة كورية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 05:21 م
وصول 192 كوريا جنوبيا من إسرائيل على متن طائرة كورية الخطوط الجوية الكورية
أ ش أ

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وصلت طائرة تقل 192 كوريا جنوبيا قادمين من إسرائيل اليوم الأربعاء إلى كوريا الجنوبية، بعدما أرسلت الخطوط الجوية الكورية طائرة فارغة لإعادتهم إلى وطنهم.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن عددا من مواطنى البلاد الذين يعيشون فى إسرائيل يقدر بقرابة 570 شخصا، فيما يوجد نحو 230 آخرين فى زيارات قصيرة إلى هناك، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا". 


وتابعت الوزارة أن حوالى 60 شخصا انتقلوا إلى الأردن، فيما من المتوقع أن يعود 30 آخرون إلى ديارهم غدا. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات فى صفوف الكوريين الجنوبيين جراء القتال فى إسرائيل.

 

 


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