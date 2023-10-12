اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:46 م
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الكشف على 877 حالة فى قافلة جنوب الوادى الطبية لنجع إبراهيم بنجع حمادى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:07 م
الكشف على 877 حالة فى قافلة جنوب الوادى الطبية لنجع إبراهيم بنجع حمادى جانب من عمل القافلة
قنا صابر سعيد

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى قافلة طبية بشرية لنجع ابراهيم  بنجع حمادي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.
 
قال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة، إن القافلة شارك فيها عدد من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب إلى جانب متخصصون من مركز عزيمة للإدمان بقن، وأجرى الكشف والعلاج المجاني لـ 877 حالة، جاءت كالتالي الباطنة 87 حالة، والرمد  185 حالة، والأطفال  180 حالة، والجلدية  129 حالة، والعظام  157 حالة، وأنف وأذن  39 حالة، ونساء وتوليد  100 حالة.
 
وقام متطوعي صندوق مكافحة  الإدمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع.

قافلة طبية

جنوب الوادي

مركز نجع حمادي

اخبار قنا



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