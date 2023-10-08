اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:29 ص
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الكشف على 514 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية بقرية المراشدة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:24 ص
الكشف على 514 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية بقرية المراشدة الكشف الطبي على المواطنين
قنا صابر سعيد

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية لقرية المراشدة بمركز الوقف بقنا.
 
وقال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة، إن القافلة شارك فيها نخبه من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب إلى جانب متخصصين من مركز عزيمة للإدمان بقنا.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم الكشف والعلاج المجانى لعدد 514 حاله جاءت كالتالي، الباطنة 79 حالة والرمد 97 حالة والأطفال 99 حالة والجلدية 78 حالة والعظام 85 حاله وأنف وأذن 37 حالة ونساء وتوليد 39 حالات. 
 
كما قام متطوعو صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع.

جنوب الوادي

قافلة جنوب الوادي

قرية المراشدة

اخبار قنا



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