العظمى بالقاهرة تنخفض لـ28 درجة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 16 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء،شديد الحرارة على وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 16 أكتوبر 2023 كما يلى:
الخميس 11 أكتوبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة
الجمعة 13 أكتوبر :القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة
السبت 14 أكتوبر :القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
الأحد 15 أكتوبر :القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة
الإثنين 16 أكتوبر :القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة
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