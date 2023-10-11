اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:24 ص
الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما يعم  الاستقرار في الأحوال الجوية على باقى الأنحاء لتستمر الأجواء الخريفية اللطيف على شمال البلاد، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة  على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25.
 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة