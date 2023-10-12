السفارة الأمريكية فى تونس تغلق أبوابها قبل مظاهرات مساندة للفلسطينيين

وكالات الأنباء

أعلنت السفارة الأمريكية فى تونس أنها ستغلق أبوابها يومى الخميس والجمعة أمام الجمهور، وسط توقعات بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين فى البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية فى تونس إنها ستغلق أبوابها الخميس والجمعة أمام الجمهور من باب الحذر" قبل يوم من خروج مظاهرات مساندة للفلسطينيين فى البلاد.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرة وطنية اليوم الخميس، بمشاركة معظم الأحزاب السياسية والمنظمات فى تونس بما فيها الاتحاد العام التونسى للشغل الذي له قاعدة جماهيرية كبيرة.

ومن المزمع خروج مظاهرات أيضا الجمعة، حيث دعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم دعم فى أنحاء العالم العربى.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنه "من باب الحذر، تغلق السفارة أمام الجمهور للخدمات الروتينية يومي الخميس 12 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر"، مضيفة أنها ليست على علم بتهديد محدد أو موثوق فى الوقت الحالى.