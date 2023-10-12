الحديد والصلب والبترول الخام يقودان تراجع واردات مصر فى 7 أشهر عام 2023

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الواردات المصرية في الفترة "يناير -يوليو" الماضي، حيث انخفض إجمالي الواردات لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.

وأشارت البيانات إلى قائمة أعلى عشر سلع انخفضت قيمة وارداتها خلال أول 7 شهور من عام 2023، وهي المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 43.1%، ثم البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 52.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.2% .

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%، إلى جانب واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 26.8%، وواردات سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.1%، ثم واردات الذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.5%، واللحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.6%، وتليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 98.1%، وأخيرا التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 99.4% .